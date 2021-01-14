Як наголосили в Інституті Коха, для того, щоб взяти під контроль пандемію коронавірусу, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів для зниження числа інфікованих.

Глобальна пандемія COVID-19 буде взята під контроль до кінця 2021 року. Однак для цього необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів для зниження кількості інфікованих.

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Про це на прес-конференції заявив Лотар Вілер, голова німецького Інституту Роберта Коха, передає РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

"В кінці цього року ми будемо контролювати цю пандемію. Але наразі ми повинні ретельно використовувати всі заходи, спрямовані на обмеження соціальних контактів, щоб знизити число інфікованих", - зазначив Вілер.

Він також звернувся до населення Німеччини із закликом захистити себе від коронавірусу.

"Ви не можете говорити, що заходи не працюють, якщо ви їх не дотримуєтесь. Це як парасолька, яку не відкриваєш, коли йде дощ", - додав Вілер.

Пандемія коронавірусу: що відомо

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися складнішим за перший.

Експерти ВООЗ прибули до китайського Уханя для вивчення походження COVID-19. До того, як вони почнуть роботу, їх помістять на двотижневий карантин. Після цього група ВООЗ буде опитувати людей з дослідницьких інститутів, лікарень і ринку морепродуктів в Ухані, звідки, як передбачається, пішов коронавірус.

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Автор: УНІАН