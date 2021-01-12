Вчені з’ясували, як саме у заражених коронавірусом людей починається тяжке запалення легень, здатне вбити.

Деякі тяжкі респіраторні симптоми у хворих на COVID-19 - це, схоже, результат активності певних імунних клітин, які викликають довготривале запалення легень.

Александр Мішарін з Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс, разом з колегами дослідили рідину з легень 88 людей з тяжкою пневмонією, яка виникла через коронавірус. Як пише Nature, у більшості з цих людей у легенях виявили високий рівень Т-клітин певного типу.

Читайте такожПандемія COVID-19: у світі понад 50 мільйонів людей подолали коронавірус (карта)Дослідники також встановили, що майже 70% альвеолярних макрофагів - вид імунних клітин, розміщених у крихітних повітряних мішках у легенях - містили вірус SARS-CoV-2. Ці клітини з вірусом демонстрували відносно високе виділення генів, які беруть участь в запаленні.

Висновки дослідження означають, що коли коронавірус потрапляє в легені, він може заразити макрофаги, які відповідають за виробництво запальних молекул. А ті, в свою чергу, приваблюють велику кількість Т-клітин. Т-клітини вироблять білок, який стимулює макрофаги виробляти ще більше запальних молекул. Таке інтенсивне й довготривале запалення призводить до того, що життя деяких пацієнтів з коронавірусом опиняється під загрозою.

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Переклад: Лесь Димань