Україна із 1078251 хворим перебуває на 16-тій позиції рейтингу найбільш вражених пандемією країн.

У світі 85,12 мільйона осіб заразилися коронавірусом. Від хвороби померло 1,84 мільйона осіб. Одужали - 47,86 млн осіб.

Це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Читайте такожУ Чехії вакцина від коронавірусу буде доступною для всіх охочих з 1 лютогоРейтинг найбільш вражених пандемією країн зі значним відривом очолюють США - 20,6 млн.

Найбільша кількість заражень коронавірусом у світі також зафіксовано в Індії - 10,3 млн; в Бразилії - 7,7 млн; у Росії - 3,2 млн; у Франції - 2,7 млн.

Також понад 2 млн заражень зафіксовано у Великобританії, Туреччині та Італії.

Додамо, що США також переважають за кількістю пов'язаних зі COVID-19 смертей. Так, за рік подолати нову недугу не змогли понад 351 580 американців.

Світовими лідерами за показником летальних випадків також залишається Бразилія (196 018 померлих), Індія (149 649 померлих) та Мексика (127 213 померлих). В інших країнах показник летальних випадків не перевищує 100 тисяч.

Варто зазначити, що рейтинг країн з найвищим показником одужалих після перенесеного коронавірусу очолює Індія - майже 10 млн осіб там побороли смертельний вірус.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко