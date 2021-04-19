Учасниками випробування стануть люди у віці 18-30 років, які вже перехворіли на коронавірус не більше ніж три місяці тому.

Вчені Оксфордського університету почали випробування, в ході яких людей, які вже перехворіли на COVID-19, будуть знову знову заражати коронавірусом, щоб вивчити імунну відповідь і можливість повторного зараження.

Читайте такожНауковці: регулярна фізична активність допомагає захиститися від важкої форми COVID-19Як повідомляє агентство Reuters, вчені очікують, що таке дослідження допоможе їм глибше зрозуміти природу імунітету, розробляти більш ефективні вакцини і лікарські препарати.

"Інформація, отримана в результаті цієї роботи, дозволить нам розробити більш ефективні вакцини і методи лікування, а також зрозуміти, чи захищені люди після інфікування COVID і на який термін" " - сказала Хелен МакШейн, вакцинолог з Оксфордського університету і головний дослідник дослідження.

Учасниками випробування стануть люди у віці 18-30 років, які вже перехворіли на коронавірус не більше ніж три місяці тому.

В ході першого етапу дослідження буде встановлена мінімальна доза коронавірусу, здатна викликати захворювання з незначними симптомами або взагалі без них.

В ході другого етапу, який почнеться влітку, учасникам дослідження будуть вводити вірус в такій дозі. Після інфікування учасники повинні будуть провести не менше 17 днів на карантині, за їхнім станом будуть пильно спостерігати вчені.

Тим, у кого проявляться симптоми захворювання, будуть вводити препарат REGN-COV2, розроблений американською біотехнологічною компанією Regeneron Pharmaceuticals.

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Автор: Ірина Погоріла