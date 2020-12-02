Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення продовжити оголошений в країні надзвичайний стан на тлі пандемії COVID-19 до 11 січня 2021 року.
Читайте такожЛатвія оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус: у країні вводять низку заборонЯк повідомляє новинний портал Delfi, також латвійський уряд посилить чинні обмеження.
Зокрема, скрізь, крім домівки, громадяни зобов'язані будуть носити медичні маски. Під заборону потрапляють приватні заходи. Крім того, у вихідні будуть відкриті тільки магазини товарів першої необхідності. Учні 5-6 класів перейдуть на дистанційне навчання. Також буде обмежено планові прийоми в лікарнях і поліклініках.
Коронавірус в Латвії
- Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії коронавірусом в Латвії заразилися 17,6 тис.осіб. Померли 210 пацієнтів з COVID-19, вилікувалися 1,8 тис.осіб.
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