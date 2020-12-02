Зокрема, скрізь, крім домівки, громадяни зобов'язані будуть носити медичні маски.

Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення продовжити оголошений в країні надзвичайний стан на тлі пандемії COVID-19 до 11 січня 2021 року.

Читайте такожЛатвія оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус: у країні вводять низку заборонЯк повідомляє новинний портал Delfi, також латвійський уряд посилить чинні обмеження.

Зокрема, скрізь, крім домівки, громадяни зобов'язані будуть носити медичні маски. Під заборону потрапляють приватні заходи. Крім того, у вихідні будуть відкриті тільки магазини товарів першої необхідності. Учні 5-6 класів перейдуть на дистанційне навчання. Також буде обмежено планові прийоми в лікарнях і поліклініках.

Коронавірус в Латвії

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Автор: УНІАН