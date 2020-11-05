В даний час в США зареєстровано в цілому 9,48 млн підтверджених випадків зараження.

Майже 103 тис. нових випадків зараження коронавірусом виявили в США за останню добу.

Читайте такожУ Бельгії карантин буде діяти до появи вакцини проти коронавірусуЗокрема, в середу, 4 листопада, було зареєстровано 102 831 новий випадок, померли 1097 осіб. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Це рекордний добовий приріст заражень з початку пандемії.

В даний час в США зареєстровано 9,48 млн підтверджених випадків зараження і більше 233 тис. смертей, пов'язаних з ускладненнями від коронавірусу.

Коронавірус у світі

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, кількість смертей від коронавірусу у світі за добу досягла значення 9763 людини. Це рекордне значення з початку пандемії COVID-19. Коронавірус у світі виявлений у 48 млн осіб, 1,2 млн хворих померли.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН