Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 48 мільйонів осіб.

Станом на ранок 5 листопада у світі коронавірусом заразилися вже понад 48 млн осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Читайте такожВ Іспанії страйкують співробітники похоронних бюро: не справляються зі смертністю від COVID-19

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 48 092 115 людей, з них одужало 31 889 370. Кількість померлих зросла до 1 225 221.

За добу зафіксували рекордну кількість нових інфікованих коронавірусом - 685,295 тисяч осіб.

Також антирекорд встановлено і за кількістю померлих внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, - 11,467 тисяч.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 486 486), Індія (8 364 086), Бразилія (5 590 025), Росія (1 680 579), а також Франція (1 591 152), Іспанія (1 284 408), Аргентина (1 205 928), Колумбія (1 108 084) та Велика Британія (1 102 305).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (233 729), Бразилії (161 106), Індії (123 611) та Мексиці (93 228).

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, летальних випадків - 7 924.

Коронавірус у світі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко