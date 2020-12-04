Вакцини від коронавірусу дозволять прийти до "нової нормальності" тільки в поєднанні зі збереженням всіх діючих заходів з контролю над пандемією.
Читайте такожВООЗ: вакцина проти COVID-19 повинна бути доступною для всіхПро це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, виступаючи на спецсесії Генеральної Асамблеї ООН по боротьбі з коронавірусом.
"Ми сподіваємося, що зможемо додати вакцинацію до вже вживаних заходів щодо стримування пандемії. Але я хочу чітко сказати - вакцинація не означає викорінення коронавірусу. Ми повинні додати вакцини до існуючого арсеналу заходів. Якщо ми додамо вакцини до наших поточних дій, у нас є значна ймовірність зниження рівня передачі захворювання і потенційно зупинки передачі", - сказав він, передає 112.ua.
"Але якщо ми зможемо зупинити смертність, зняти навантаження з систем охорони здоров'я, контролювати динаміку передачі, тоді наша економіка, наше суспільство зможе повернутися до того, що ми називаємо нормою або, принаймні, прийти до "нової нормальності", — сказав Райан.
Коронавірус у світі
- Американська вакцина від COVID-19 Moderna дає імунітет мінімум на три місяці
- В Італії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: більше, ніж під час піку навесні
- Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1,5 мільйона осіб (карта)
- Pfizer вдвічі скоротила запланований на цей рік обсяг виробництва вакцини від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram