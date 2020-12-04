У ВООЗ сподіваються, що зможуть додати вакцинацію до вже вживаних заходів щодо стримування пандемії коронавірусу.

Вакцини від коронавірусу дозволять прийти до "нової нормальності" тільки в поєднанні зі збереженням всіх діючих заходів з контролю над пандемією.

Читайте такожВООЗ: вакцина проти COVID-19 повинна бути доступною для всіхПро це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, виступаючи на спецсесії Генеральної Асамблеї ООН по боротьбі з коронавірусом.

"Ми сподіваємося, що зможемо додати вакцинацію до вже вживаних заходів щодо стримування пандемії. Але я хочу чітко сказати - вакцинація не означає викорінення коронавірусу. Ми повинні додати вакцини до існуючого арсеналу заходів. Якщо ми додамо вакцини до наших поточних дій, у нас є значна ймовірність зниження рівня передачі захворювання і потенційно зупинки передачі", - сказав він, передає 112.ua.

"Але якщо ми зможемо зупинити смертність, зняти навантаження з систем охорони здоров'я, контролювати динаміку передачі, тоді наша економіка, наше суспільство зможе повернутися до того, що ми називаємо нормою або, принаймні, прийти до "нової нормальності", — сказав Райан.

Коронавірус у світі

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Автор: УНІАН