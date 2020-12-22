Найбільше смертей від коронавірусу зареєстровано у США, Бразилії та Індії.

Україна ввійшла до першої п'ятнадцятки країн у світовому рейтингу за кількістю хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані зібраної статистики Університетом імені Джона Гопкінса.

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Станом на 6:20 22 грудня Україна знаходиться між Іраном та Перу. Всього у світі з початку пандемії виявили 77 343 652 інфікованих, з яких 43 606 882 вдалося вилікувати, а 1 702 293 померли від ускладнень.

Лідерами за кількістю інфікованих залишаються США (18 034 214), Індія (10 055 560), Бразилія (7 263 619), Росія (2 850 042), Франція (2 535 716), Сполучене Королівство (2 079 678) та Туреччина (2 043 704).

Найбільше смертей від коронавірусу зареєстровано у США, Бразилії та Індії.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН