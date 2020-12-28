Від хвороби померли 1,7 млн осіб. Одужали понад 45 млн осіб.

У світі кількість заражень COVID-19 перевищила 80 млн.

Читайте такожЩе дві країни повідомили про випадки нового штаму коронавірусу-ЗМІПро це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Зокрема, в даний час у світі налічується 80 млн 792 902 тис. хворих на коронавірус.

Від хвороби померли 1,7 млн осіб. Одужали понад 45 млн осіб.

Лідери за кількістю заражень:

США - 19 млн 134 977 тис. осіб;

Індія - 10 млн 207 871 тис. осіб;

Бразилія - 7 млн 484 285 тис. осіб;

Росія - 3 млн 019 972 тис. осіб;

Франція - 2 млн 616 510 тис. осіб.

Крім цього, найбільше померлих також у США (333 тис.), далі йдуть Бразилія (191 тис.), Індія (147 тис.), Мексика (122 тис.) та Італія (71 тис.).

Лідерство за кількістю видужалих займає Індія - 9 млн 782 669 тис.осіб, далі йдуть Бразилія (6 млн 677 2357 тис.), Росія (2 млн 426 094 тис.), Туреччина (2 млн 015 230 тис.) Колумбія (1 млн 455 975 тис.).

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла