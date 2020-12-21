З початку пандемії коронавірусної інфекції від COVID-19 у світі померло майже 1,7 млн осіб.

Станом на ранок 21 грудня у світі коронавірусну інфекцію зафіксували у 76,8 млн осіб.

Про це свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса, який відстежує поширення інфекції.

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Померло від COVID-19 майже 1,7 млн пацієнтів, одужало – 43,3 млн.

Найбільше випадків – 17,8 млн – підтвердили у США.

У п'ятірку країн із найбільшою кількістю зареєстрованих випадків також входять Індія (10 млн), Бразилія (7,2 млн), Росія (2,8 млн) і Франція (2,5 млн).

Понад 2 млн зафіксували у Великобританії й Туреччині. Слідом за ними в рейтингу університету – Іспанія, Аргентина, Німеччина, Колумбія, Мексика, Польща та Іран. У кожній із цих країн підтвердили понад 1 млн випадків захворювання.

Україна – на 17 місці. За даними Міністерства охорони здоров'я на ранок 20 грудня, у країні захворіли 970993 особи; одужали - 586268 осіб; летальних випадків - 16665.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко