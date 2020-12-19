Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати.

Станом на ранок 19 грудня кількість виявлених заражень на коронавірус у світі з початку пандемії досягла 75 673 247 випадків.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

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У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 674 843, одужали понад 42 668 515.

До країн з 5 млн і понад заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.

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Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 17 млн 459 тис. 296 інфікованих COVID-19, зафіксовано 313 тис. 588 смертей, вилікувалися понад 10 млн.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де їх кількість зросла за минулу добу до 10 млн 4 тис. 599, кількість померлих - до 145 тис. 136, одужали понад 9,5 млн.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 7 млн 162 тис. 978 хворих, з них померли 185 тис. 650, вилікувалися понад 6,3 млн осіб.

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Автор: Вікторія Гордієнко