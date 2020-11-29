ЗМІ повідомили про народження першої дитини з імунітетом до коронавірусу / фото Timothy David
У Сінгапурі народилася перша дитина з антитілами до Covid-19.
Про це повідомляє видання The Straits Times.
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Як повідомляється, жінка інфікувалася коронавірусом під час вагітності. На початку цього місяця 31-річна Селін Нг-Чан народила сина, у якого виявили антитіла до Covid-19. При цьому антитіла у матері зникли.
"Мій лікар підозрює, що я передала йому (синові - УНІАН) свої антитіла до Covid-19 під час вагітності", - розповіла Селін Нг-Чан.
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