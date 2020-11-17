Комендантська година діятиме з 20:00 до 10:00.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в країні вводиться часткова комендантська година, вона буде діяти у вихідні дні.

Про це повідомляє Anadolu.

Так, комендантська година діятиме у вихідні з 20:00 до 10:00.

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Крім того, в Туреччині до кінця року навчання в школах відбуватиметься дистанційно.

Також раніше введена комендантська година для літніх людей у віці від 65 років буде поширюватися і на людей у віці до 20 років. Часткова комендантська година для цих вікових груп дозволить їм виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00.

До кінця 2020 року в Туреччині будуть закриті кінотеатри.

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Автор: Леся Лещенко