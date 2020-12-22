Антарктида перестала бути єдиним континентом без коронавірусу після виявлення COVID-19 у 36 осіб на чилійській дослідницькій станції
Про це повідомляють Факти з посиланням на австралійський канал АВС.
Читайте такожПандемія коронавірусу: у ВООЗ озвучили умови повернення до нормального життяСеред тих, що заразилися – 26 чилійських військових і 10 осіб з обслуговуючого персоналу.
Їх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі, вони перебувають на самоізоляції і почуваються добре. У трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус.
O’Higgins – одна з 13 чинних чилійських баз в Антарктиці. Вона розташована неподалік від найбільш північної точки Антарктичного півострова.
Попри те, що в Антарктиці ніхто не живе постійно, за зиму там побували близько тисячі дослідників і інших відвідувачів.
Після цього випадку на планеті не залишилося материків, на яких би не було зафіксовано заражень коронавірусом.
Коронавірус у світі: що відомо
- The Economist: Мутація COVID-19 стане причиною більш жорстких карантинів
- В Євросоюзі дозволили використання вакцини від коронавірусу BioNTech-Pfizer
- Байден зробив щеплення від коронавірусу в прямому ефірі (фоторепортаж, відео)
- Україна увійшла у перші 15 країн світу за кількістю інфікованих коронавірусом
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram