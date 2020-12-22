Після цього випадку на планеті не залишилося материків, на яких би не було зафіксовано заражень коронавірусом.

Антарктида перестала бути єдиним континентом без коронавірусу після виявлення COVID-19 у 36 осіб на чилійській дослідницькій станції

Про це повідомляють Факти з посиланням на австралійський канал АВС.

Читайте такожПандемія коронавірусу: у ВООЗ озвучили умови повернення до нормального життяСеред тих, що заразилися – 26 чилійських військових і 10 осіб з обслуговуючого персоналу.

Їх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі, вони перебувають на самоізоляції і почуваються добре. У трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус.

O’Higgins – одна з 13 чинних чилійських баз в Антарктиці. Вона розташована неподалік від найбільш північної точки Антарктичного півострова.

Попри те, що в Антарктиці ніхто не живе постійно, за зиму там побували близько тисячі дослідників і інших відвідувачів.

Після цього випадку на планеті не залишилося материків, на яких би не було зафіксовано заражень коронавірусом.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: УНІАН