Зазначається, що вірус був виявлений в біоматеріалах кажанів, зібраних ще сім років тому.

В Японії знайдений вірус, схожий з коронавірусом COVID-19.

Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на Японське громадське телебачення, група науковців з Токійського університету виявила вірус у посліді кажанів, що мешкають на території країни.

Читайте такожВООЗ проведе у Китаї розслідування щодо витоків пандемії COVID-19 - ЗМІ

Він на 81,5% ідентичний коронавірусу COVID-19. Відзначається, що вірус був виявлений у біоматеріалах кажанів, зібраних ще сім років тому.

Водночас підкреслюється, що виявлена форма вірусу не передається людині – це було підтверджено під час клінічних випробувань.

На території Японії у тварин вперше був виявлений коронавірус із таким високим відсотком ідентичності COVID-19.

У кажанів, що мешкають на території Китаю, раніше вже виявляли віруси, які на 95% і вище ідентичні новому коронавірусу.

Зазначимо, в Уханьскому інституті вірусології (Китай) ще в 2018 році хвалилися дослідами над кажанами і дослідженнями незвичайного вірусу, знайденого в їхньому організмі.

Пандемія коронавірусу COVID - 19 у світі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН