В Японії знайдений вірус, схожий з коронавірусом COVID-19.
Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на Японське громадське телебачення, група науковців з Токійського університету виявила вірус у посліді кажанів, що мешкають на території країни.
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Він на 81,5% ідентичний коронавірусу COVID-19. Відзначається, що вірус був виявлений у біоматеріалах кажанів, зібраних ще сім років тому.
Водночас підкреслюється, що виявлена форма вірусу не передається людині – це було підтверджено під час клінічних випробувань.
На території Японії у тварин вперше був виявлений коронавірус із таким високим відсотком ідентичності COVID-19.
У кажанів, що мешкають на території Китаю, раніше вже виявляли віруси, які на 95% і вище ідентичні новому коронавірусу.
Зазначимо, в Уханьскому інституті вірусології (Китай) ще в 2018 році хвалилися дослідами над кажанами і дослідженнями незвичайного вірусу, знайденого в їхньому організмі.
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