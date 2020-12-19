Щоб свято пройшло без наслідків, важливо вибрати якісні продукти.

Крабові палички - один з головних продуктів на новорічному столі. З них готують салати, закуски і святкові нарізки. Всупереч назві, цей продукт не має нічого спільного з м'ясом, а основним інгредієнтом в його складі є сурімі - фарш білої риби.

Як вибрати хороші крабові палички

Палички повинні складатися з сурімі не менше ніж на 30%. Стандарт також допускає вміст картопляного крохмалю і сої. Ідеальний склад продукту: 30% сурімі, 30% води, 30% крохмалю і 10% домішок сої і спеції. Якщо в складі не вказано відсоткове співвідношення продуктів, вибирайте продукт, де сурімі перший в списку інгредієнтів.

Злегка зігніть крабову паличку. Якщо вона зламається - в продукті занадто багато крохмалю. Якісна паличка повинна лише потріскатися.

Вибирайте продукт у вакуумній упаковці без повітря - він довше зберігається.

Якщо палички покриті льодом і снігом під упаковкою - їх зберігали в неправильних умовах.

Відмовтеся від покупки продуктів з вмістом барвника Е-171 - він небезпечний для здоров'я.

При розгортанні палички з правильним вмістом крохмалю не повинні ламатися.

Хороші палички соковиті на смак і виділяють сік при натисканні.

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Автор: Катерина Пулатова