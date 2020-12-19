Крабові палички на Новий рік / фото pixabay
Крабові палички - один з головних продуктів на новорічному столі. З них готують салати, закуски і святкові нарізки. Всупереч назві, цей продукт не має нічого спільного з м'ясом, а основним інгредієнтом в його складі є сурімі - фарш білої риби.
Як вибрати хороші крабові палички
- Палички повинні складатися з сурімі не менше ніж на 30%. Стандарт також допускає вміст картопляного крохмалю і сої. Ідеальний склад продукту: 30% сурімі, 30% води, 30% крохмалю і 10% домішок сої і спеції. Якщо в складі не вказано відсоткове співвідношення продуктів, вибирайте продукт, де сурімі перший в списку інгредієнтів.
- Злегка зігніть крабову паличку. Якщо вона зламається - в продукті занадто багато крохмалю. Якісна паличка повинна лише потріскатися.
- Вибирайте продукт у вакуумній упаковці без повітря - він довше зберігається.
- Якщо палички покриті льодом і снігом під упаковкою - їх зберігали в неправильних умовах.
- Відмовтеся від покупки продуктів з вмістом барвника Е-171 - він небезпечний для здоров'я.
- При розгортанні палички з правильним вмістом крохмалю не повинні ламатися.
- Хороші палички соковиті на смак і виділяють сік при натисканні.
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