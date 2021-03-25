Напередодні у країні зафіксували майже 30 тисяч нових заражень.

У Польщі другий день поспіль фіксують рекордний приріст заражень COVID-19.

Читайте такожКравчук вакцинувався від COVID-19 (відео)Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

25 березня МОЗ повідомив про 34 151 нових заражень за добу. Померли 520 хворих на коронавірус, одужали - понад 15 тисяч осіб.

Напередодні у країні зафіксували майже 30 тисяч нових заражень, 575 осіб померли. У лікарнях перебувають понад 27 100 пацієнтів, 2600 з них - у реанімації.

За словами прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, країну чекають "найважчі часи". Він анонсував нове посилення обмежень.

Коронавірус у Польщі

У Польщі на три тижні запровадили жорсткий карантин.

З 20 березня по усій країні зачинено готелі, заклади культури та спорту, а роботу торговельних центрів обмежено, учні початкової школи знову навчатимуться дистанційно.

Раніше жорсткі карантинні обмеження діяли лише у чотирьох воєводствах.

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Автор: Людмила Жерновська