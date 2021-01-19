Носіння масок може викликати алергічний нежить, стверджують фахівці.

Носіння одноразової маски протягом декількох днів може бути небезпечним.

Як пише Обозреватель з посиланням на Frankfurter Rundschau, заступник голови німецького токсикологічного товариства Роберт Ландзідель наголосив, що маска найчастіше являє собою кілька шарів мікроволокна, що складається, як правило, з поліпропілену, який виготовляється з неочищеної нафти.

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За його словами, з часом ці волокна розпадаються. І хоча вони не потрапляють в нижні дихальні шляхи, але можуть дратувати шкіру, слизову оболонку і верхні дихальні шляхи.

Вчені з Університетської клініки Майнца вивчили симптоми алергічного нежитю, який був викликаний носінням масок, у 46 чоловіків і жінок. У розчині, яким був промитий їх ніс, були виявлені волокна поліпропілену, довжина деяких з них досягала декількох міліметрів.

З верхніх дихальних шляхів відокремилися волокна і частинки за допомогою рухомих волосків переносилися разом зі слизом в напрямку рота і потім проковтувалися.

"За нашою оцінкою, волокна, що відокремилися від масок, не становлять небезпеки для здоров'я, або вона відносно мала. Те, що маска скорочує ризик зараження, набагато вагоміше", – зробили висновок експерти.

Проковтування таких волокон також являє собою невеликий ризик. Однак необхідно звертати увагу на те, що маски повинні бути хорошої якості. Проблему являють собою маски, які не мають маркування CE.

Дослідники з Майнца припускають, що від певних масок може відділятися більше волокон поліпропілену. Вони можуть накопичуватися на слизовій оболонці носа і потенційно у всіх дихальних шляхах.

Однак випадки, коли щоденне носіння масок призвело до особливих проблем зі здоров'ям, поки невідомі.

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Автор: УНІАН