Наріст спершу був у формі звичайного прища.

Медики з команди "Dr Pimple Popper" видалили гнійний наріст з носа 60-річного мешканця Техасу Роджера, який заважав йому дихати і їсти.

Про це пише The Daily Mail.

Наріст на зовнішньому боці носа у колишнього сталевара спершу проявився у вигляді невеличкого прищика 11 років тому. Відтоді він почав збільшуватися, перетворившись у великий гнойовик.

Наріст майже повністю покривав обличчя американця, через що хворий не міг нормально ходити вулицями та працювати.

Читайте такожСезон гадюк відкрито: правила поведінки і перша допомога при укусіЧоловік розповів, що перехожі сахалися його, дехто насміхався: "Мені доводилося рухати носом, щоби я міг їсти. Я давно не працював, тому що всі мене бояться. Усі насміхаються".

Дихати Роджер не міг і через те, що пухлина була дуже важка. Та найбільшу проблему для американця становив гній, яким наповнилися шкірні міхури. Він постійно витікав з носа і приваблював мух.

Чоловік звернувся до ТБ-проекту, оскільки у звичайній лікарні йому відмовили через відсутність медичного страхування.

В американця діагностували складний випадок ринофими – "шишкоподібний ніс", гіпертрофоване утворення на шкірі носа, що розвивається внаслідок хронічного запалення сальних залоз.

Операцію ускладнювала висока імовірність кровотечі, що могла зупинити серце. Медики обережно знімали шар за шаром, щоби не деформувати ніс. Врешті все минуло успішно. Зараз Роджер звикає до нового життя.

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Автор: Іван Бойко