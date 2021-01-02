Цей штам був вперше зафіксований у грудні у Великій Британії.

Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, вперше зафіксований у Великій Британії, вже виявили у 33 країнах.

Читайте такожВООЗ внесла вакцину Pfizer до переліку препаратів для екстреного використанняЗ поширенням цього штаму, який вважають більш заразним, пов’язують різке зростання кількості випадків COVID-19 у Британії, повідомляє Радіо Свобода.

Служба охорони здоров’я заявила, що готується до зростання кількості хворих на COVID-19, також багато інших країн очікують спалаху захворювання після свят.

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу, попри те, що є більш заразним, не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

Поширення його в 33 країнах викликало занепокоєння, що новий штам може стати домінуючим у багатьох регіонах у найближчі місяці.

Мутація коронавірусу: що відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу.

Дещо пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид SARS-CoV-2.

Через це багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Британські вчені прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше.

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Автор: Вікторія Токарєва