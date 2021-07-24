У резолюції наголошується, що більшість людей з погіршенням зору, якому можна було запобігти, живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, а 55% сліпих людей - це жінки і дівчатка.

Генеральна Асамблея ООН схвалила свою першу резолюцію про зір та офтальмологічну допомогу.

У резолюції організація закликає країни забезпечити доступ до догляду за очима для всіх, щоб допомогти 1,1 млрд людей з проблемами зору.

"Генеральна Асамблея ООН схвалила свою першу резолюцію, в якій закликала 193 держави-члени забезпечити доступ до офтальмологічної допомоги для всіх у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.

Резолюція називається "Зір для всіх". Її автори - Бангладеш, Антигуа та Ірландія, а співавторами стали понад 100 країн. Документ закликає держави змінити весь урядовий підхід до догляду за очима.

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Згідно з резолюцією, щонайменше 2 млрд людей живуть з проблемами зору або зі сліпотою, а у 1,1 млрд людей погіршення зору, якому можна було запобігти. Автори резолюції відзначили, що більше 90% від цього 1,1 млрд живуть в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, а 55% сліпих людей - це жінки і дівчатка.

За прогнозами, до 2050 року у половини населення світу будуть проблеми із зором, передає 112ua.tv з посиланням на Associated Press.

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Автор: Ірина Погоріла