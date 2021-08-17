На допомогу жінці прийшли двоє чоловіків з екскурсійної групи.

У США алігатор мало не відірвав руку доглядачки на очах у шокованої групи відвідувачів центру рептилій.

Про це повідомляє ABC News.

Інцидент стався минулими вихідними в тераріумі Scales & Tails в передмісті Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Рептилія напала на жінку, коли та зайшла у вольєр, розповідаючи дорослим і дітям про спосіб життя цих тварин. Як видно на відео, знятому очевидцями, хижак схопив жертву за руку і затягнув її до своєї водойми.

Жінка марно намагалася вирватися, поки один з учасників групи не кинувся їй на допомогу — він заліз в загін і виліз на алігатора, щоб скувати його рухи.

За допомогою іншого чоловіка доглядачці все ж вдалося звільнити руку з пащі, після чого вона та її помічники залишили вольєр.

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Потерпілу вже прооперували — руку вдалося врятувати. Зараз жінка приймає курс антибіотиків і йде на поправку.

Нагадаємо, раніше цього самого ж року крокодил зірвав тренування футбольного клубу "Торонто" у США — хижий гість чіплявся до електрокара і подався назустріч футболістам, неабияк їх налякавши.

А в Техасі загону поліції та фахівців з вилову диких тварин довелося прибирати 2,5-метрового алігатора, який вирішив поспати прямо посеред мосту в Х'юстоні.

Автор: Станислав Кожемякин