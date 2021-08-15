За добу до лікарень потрапили понад 1 900 неповнолітніх пацієнтів з коронавірусом.

Кількість дітей, госпіталізованих з COVID-19 у США, в суботу, 14 серпня, досягла рекордного рівня.

До лікарень потрапили 1 902 неповнолітніх пацієнти, передає Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США, до різкого збільшення кількості госпіталізацій привів варіант "Дельта", що швидко розповсюджується в основному серед нещепленого населення.

Зараз діти складають близько 2,4% всіх госпіталізацій з COVID-19 у країні. Діти молодше 12 років не підлягають вакцинації, що робить їх уразливішими для інфекції, викликаної новим варіантом.

Читайте такожБританські експерти закликали відмовитися від третього щеплення проти коронавірусуЗа даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), кількість вперше госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у віці 18-29, 30-39 і 40-49 років також була рекордною цього тижня.

Шкільні округи Флориди, Техасу та Аризони зобов'язали людей носити маски у школах, ігноруючи укази губернаторів штатів, що забороняють округах запроваджувати такі правила.

П'ята частина госпіталізацій з COVID-19 у країні припадає на Флориду, де, за даними Reuters, у суботу кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 досягла рекордних 16 100 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб, понад 90% ліжок інтенсивної терапії у штаті заповнені.

Крім того, цього тижня найбільша у країні Профспілка вчителів "Національна асоціація освіти" (NEA) виступила на підтримку обов'язкової вакцинації працівників шкіл.

"Наші учні молодше 12 років не можуть пройти вакцинацію. Ми несемо відповідальність за їх безпеку. Забезпечення їх безпеки означає, що кожен, хто може бути вакцинований, має бути вакцинований", - заявила президент NEA Беккі Прінгл.

Коронавірус у США

Зараз у США реєструється в середньому близько 129 000 нових випадків COVID-19 на день, і, згідно з підрахунками Reuters, цей показник подвоївся лише за два тижні. Кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 досягла шестимісячного максимуму, і щодня від COVID-19 вмирає в середньому 600 осіб, що вдвічі більше, ніж наприкінці липня.

Про рекордну кількість госпіталізацій через COVID-19 цього місяця повідомляли Арканзас, Флорида, Луїзіана, Міссісіпі та Орегон.

Автор: Катерина Комолова