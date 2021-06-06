За словами Джонсона, вакцинація світу до кінця наступного року була б найбільшим подвигом в історії медицини.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче, аби лідери країн Групи семи (G7) взяли на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти COVID-19 до кінця 2022 року.

Зокрема, він закликає їх прийти до такого рішення наступного тижня під час саміту, повідомляє Reuters.

"Вакцинація світу до кінця наступного року була б найбільшим подвигом в історії медицини. Я закликаю своїх колег-лідерів G7 приєднатися до нас, щоб припинити цю жахливу пандемію, і пообіцяти, що ми ніколи не дозволимо руйнівним наслідкам коронавірусу повторитися", - зазначив Джонсон у своїй заяві в суботу, 5 червня.

Лідери Німеччини, Франції, США, Італії, Японії, Європейського союзу та Канади приєднаються до Джонсона на триденному саміті G7 в Корнуоллі на південному заході Англії, який розпочнеться наступної п'ятниці. Водночас це буде перша закордонна поїздка президента США Джо Байдена з моменту його вступу на посаду в січні.

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Переклад: Катерина Комолова