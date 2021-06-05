Загалом в Італії першою дозою вакцинували понад 24,3 млн осіб, а завершили вакцинацію - 12,7 млн осіб.

В Італії за п’ятницю, 4 червня, щеплення від коронавірусу отримали майже 600 тис. людей, що є рекордним показником за один день.

Таку цифру оголосили в органах охорони здоров’я на ранок 5 червня. Зокрема, за день щеплення отримали 598 510 осіб, з яких близько 444,6 тис. зробили перші дози.

Загалом в Італії першою дозою вакцинували понад 24,3 млн осіб, а завершили вакцинацію - 12,7 млн осіб.

Читайте такожВ Італії від коронавірусу почали щеплювати підлітківЗ понеділка, 7 червня, вечірню комендантську годину буде перенесено з 23:00 до 00:00 по всій Італії, за винятком регіонів "білої зони", де комендантська година не діє, передає "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

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Автор: Ірина Погоріла