Тілу потрібен час, щоб упорядкувати метаболізм і запустити всі процеси в звичному режимі, наголосила медик.

Деякі звичні ранкові дії не варто здійснювати, поки організм ще не прокинувся як слід. Тілу потрібен час, щоб упорядкувати метаболізм і запустити всі процеси в звичному режимі, інакше можна нашкодити своєму здоров’ю.

На цьому наголосила британська лікарка Міріам Стоппард в інтерв’ю Mirror.

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За словами спеціаліста, наприклад, не варто намагатися робити енергійні вправи відразу після пробудження. Після сну тіло зневоднене, і м’язи недостатньо еластичні. Різкі рухи можуть навіть травмувати міжхребцеві диски, пояснила фахівчиня.

"Не слід пити каву або апельсиновий сік на порожній шлунок. Така звичка може погіршити здатність організму контролювати рівень цукру в крові – він «злітає до небес». Це важливо для зниження ризиків захворювання на діабет і хворобами серця. Найкраще вживати ці напої після сніданку. Відразу після пробудження процеси метаболізму в організмі ще не працюють так, як потрібно, тому спочатку прокиньтеся як слід", - наголосила Стоппард.

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Автор: УНІАН