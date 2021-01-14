На даний момент вакциною Pfizer в Норвегії щеплено більше 25 тисяч осіб.

У Норвегії після щеплення вакциною Pfizer від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 23 особи.

Про це повідомляє норвезьке агентство лікарських засобів.

"Зафіксовано 23 смертельних випадки у зв'язку з вакцинацією. Зараз вивчено 13 з них. Звичайні побічні дії могли сприяти більш серйозному перебігу наявних у літніх людей захворювань", - йдеться в повідомленні.

Зараз фахівці ретельно вивчають кожен випадок смерті, а Інститут національної охорони здоров'я вже змінив рекомендації для вакцинації пацієнтів старшого віку, які мають серйозні захворювання.

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Вакцинація від коронавірусу в Норвегії препаратом компанії Pfizer почалася 27 грудня, першими щеплення отримали мешканці будинків престарілих в Осло. На даний момент щеплено понад 25 тисяч осіб.

Як зазначила телекомпанія NRK з посиланням на агентство, всі смертельні випадки зафіксовані серед літніх людей старше 80 років, які мали слабке здоров'я.

"Ці випадки не викликають особливої тривоги. Цілком очевидно, що ця вакцина має дуже невеликий фактор ризику, за невеликим винятком, коли мова йде про пацієнтів старшого віку з ослабленим здоров'ям», - наводить NRK слова представника агентства Стейнара Мадсена.

Вакцина Pfizer: що відомо

Наприкінці грудня 2020 року препарат виробництва BioNTech/Pfizer став першою вакциною, допущеною до застосування в ЄС.

6 січня схвалення для використання в ЄС отримала також вакцина американського виробника Moderna. З цією компанією Єврокомісія вже уклала контракт на поставку 160 мільйонів доз вакцини.

У листопаді 2020 року Єврокомісія уклала з компаніями BioNTech і Pfizer контракт на поставку 200 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 100 мільйонів доз.

В кінці листопада ЄК скористався це опцією і замовив вищеназвані додаткові 100 мільйонів доз.

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Автор: Денис Прядко