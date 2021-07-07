У Чехії заявили про скасування оплати тестування на COVID-19 страховими компаніями.

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що у найближчому майбутньому держава не буде компенсувати вартість тестування на COVID-19 невакцинованим мешканцям країни. Таким чином планують пришвидшити темпи вакцинації і скоротити витрати з державного бюджету та фондів страхових компаній.

Як пише 24 канал з посиланням на Seznam Zprávy, наразі кожному жителю республіки оплачують 4 антиген-тести та 2 ПЛР-тести на місяць. Негативний результат у Чехії вимагають, зокрема, під час відвідування ресторанів та масових культурних заходів.

У майбутньому жителі Чехії, які відмовляться вакцинуватись або не зможуть зробити цього через стан здоров'я, будуть змушені оплачувати повну вартість тестування на COVID-19.

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За словами міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, потреба у профілактичних тестах повинна зменшитись разом зі збільшенням кількості вакцинованих осіб.

Про те, чи залишаться тести безкоштовними бодай до кінця літа, поки що невідомо. У липні близько 1,6 мільйона жителів країни мають планово щепитись другою дозою вакцини, й тоді у республіці проведуть загальну оцінку ситуації.

Зазначимо, офіційна позиція Міністерства охорони здоров'я така: медичне страхування має покривати вартість досліджень, для яких є відповідні показання. Профілактичні тести на COVID-19 до них, зокрема, не належать, тож страхові компанії не повинні оплачувати такі витрати.

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Автор: Вікторія Гордієнко