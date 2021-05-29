Вказаний варіант є родичем британського штаму, але має нову мутацію

На заході Франції виявили новий спалах дуже рідкісного варіанта коронавірусу.

Про це пише DW.

Майже всі випадки – з 37-ми зареєстрованих – станом на 27 травня виявили у французькій комуні Ньор-де-Со у регіоні Лангедок. Це той же різновид COVID-19, спалах якого трапився минулого тижня у Бордо.

У МОЗ Франції поки не знають, чи є зв’язок між цими двома кластерами – скупченнями або групою людей, котрі мають спільні джерела зараження.

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Штам під кодом 20I/484Q є родичем британського штаму SARS-CoV-2, але має нову мутацію (E484Q).

З початку пандемії коронавірусу Всесвітня організація охорони здоров’я констатувала появу низки штамів інфекції, зокрема у Британії, Індії та Африці.

За даними науковців, вже у 2022 році коронавірус може пристосуватися до розроблених вакцин від COVID-19, через що фахівцям треба вже зараз думати над розробкою нових – ефективніших – препаратів.

Щоб не допустити поширення нових мутацій вчені закликають уряди якомога швидше вакцинувати своїх громадян, а також різко не відмовлятися від карантинних обмежень.

У Франції станом на ранок 29 травня виявили загалом 5 708 350 інфікованих коронавірусом, з них померли 109 452 людини. Вакцину від COVID-19 вже отримали 34 267 697 громадян.

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Автор: Яна Ставська