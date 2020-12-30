Експерти рекомендують план з п'яти пунктів, який повинен зупинити поширення більш заразної версії коронавірусу.

Нові варіанти коронавірусу змінили саму природу пандемії. Тепер ми маємо справу з ситуацією, яка абсолютно відрізняється від ситуації в травні чи й навіть у листопаді. І реакція на ці зміни повинна бути відповідною.

Про це на сторінках The Guardian пише професор психології з Університету святого Андрія і член незалежної науково-консультаційної організації Independent Sage Стівен Рейхер. Він вказує на те, що новий штам коронавірусу B117 приблизно на 56% більш заразний, ніж всі попередні версії. І до середини січня на нього буде припадати 90% всіх нових випадків зараження у Великій Британії.

Читайте такожNewsweek: Головний інфекціоніст США пояснив, як зупинити мутацію COVID-19Брифінг британського уряду визнає, що чотири рівня обмежень, які зараз діють в країні, будуть неефективними у стримуванні поширення інфекції. Автор зауважує, що жоден окремий захід не зможе повернути пандемію під контроль. Натомість потрібна цілісна відповідь, яка об'днає всі доступні інструменти для боротьби з інфекцією.

Як це зробити? Рейхер пише, що експерти Independent Sage склали план з п'яти пунктів, який дозволить почати 2021 рік з всеосяжною стратегією щодо завершення кризи. Всі п'ять частин плану повинні відбуватися узгоджено і супроводжуватися широкою інформаційною кампанією.

По-перше, є питання вакцинації. Широке застосування вакцин - ключова частина стратегії боротьби з COVID-19. Тому цей процес потрібно терміново пришвидшити. Але вакцинація не може бути всією стратегією. Тому що знадобиться досить багато часу, щоб всім зробити щеплення (навіть якщо робити два мільйони щеплень щотижня, як радить урядова група з моделювання грипу). Крім того, зберігається невизначеність щодо тривалості імунітету до коронавірусу після вакцинації й впливу на здатність людей поширювати інфекцію.

Читайте такожВ ЄС сьогодні стартувала кампанія вакцинації від COVID-19Все це посилюється ще й тим фактом, що через появу нового більш заразного штаму коронавірусу потрібно зробити щеплення ще більшій частині населення, щоб досягти колективного імунітету. А поки ця імунізація не завершена, інфекція буде продовжувати циркулювати серед певних груп населення. Тому періодичні спалахи неминучі. Вакцинація може доповнити, але не замінити всі інші форми втручання.

Це підводить нас до другого пункту - національні заходи контролю критично важливі. Нові ще більш жорсткі обмеження необхідні в двох головних сферах. Перша стосується особистих подорожей, особливо в міжнародних напрямках. Їх потрібно моніторити й регулювати з максимальною ефективністю. Експерти пропонують запровадити обов'язкову подачу заявок на в'їзд і виїзд з країни. Крім того, до заявок повинен бути доданий негативний результат ПРЛ-тесту. А по прибутті люди повинні проходити процес строгої ізоляції.

Читайте такожСотні британців втекли з карантину на гірськолижному курорті у ШвейцаріїДруга сфера - це освіта. Школи повинні залишатися зачиненими, поки приміщення не стануть максимально безпечними для учнів і персоналу. Це означає, що класи повинні стати меншими (для цього доведеться найняти додаткових вчителів), знадобиться адекватна вентиляція, а також безкоштовні маски для всіх дітей. Університети повинні перейти на навчання онлайн за замовчуванням щонайменше до Великодня. Це дозволить студентам уникнути ризиків, пов'язаних з людним транспортом і гуртожитками.

Вихованців шкіл, коледжів й університетів потрібно забезпечити комп'ютерами й доступом до інтернету, щоб кожен точно зміг навчатися віддалено. Школярі, які не можуть навчатися вдома, повинні проходити заняття разом з уразливими дітьми й дітьми працівників ключових професій.

Третій пункт плану стосується режиму тестування, відстеження й ізоляції. Впродовж всієї пандемії система тестування обмежувалася лише підрахунком людей, які здали аналіз на коронавірус. Але це лише перший крок. І він повинен бути частиною стратегії, націленої відстежувати контакти хворих якомога швидше, щоб ізолювати їх раніше, ніж вони заразять інших. Для цього потрібно шукати не лише тих, кого інфікований міг заразити, а й тих, від кого він сам міг підхопити COVID-19.

Знадобиться практична підтримка, щоб допомогти людям пройти самоізоляцію. Велика Британія провалила це завдання. Тож люди часто не дотримувалися її (менше 20% серед людей з симптомами). Натомість в Нью-Йорку цей показник сягав 90-95%, тому що в місті інфікованим надавали широку підтримку: від фінансової допомоги і розміщення в готелі до догляду за домашніми тваринами за їх відсутності.

Читайте такожПерші випадки нового штаму коронавірусу виявили у КанадіЧетвертий пункт плану стосується робочих місць. Коли британський уряд ослабив карантин в липні, він переклав на роботодавців і власників нерухомості відповідальність за безпеку в офісах. Але при цьому не було озвучено жодних інструкцій. Підтримка була мінімальною. А формальної регуляції взагалі не було. Декі компанії все ж ретельно підійшли до питання боротьби з COVID-19 в офісі. Але так зробили далеко не всі. Тому зараз потрібно подбати про створення надійних систем запобігання поширення інфекції на робочих місцях. Вони повинні включати фінансування для проведення необхідних змін, інспекції всіх приміщень і сертифікацію їх на відповідність стандартам. Отримувати такі сертифікати буде вигідно, оскілки це може підвищити громадську лояльність до того чи іншого бізнесу (крамниць, готелів тощо).

І, нарешті, п'ятий пункт говорить, що фінансова підтримка суспільства дуже важлива. Нерівність грає центральну роль в цій пандемії. Хвороба впливає на більш уразливі групи населення, так само як і заходи, націлені на боротьбу з нею. Люди з невеликими доходами більше ризикують втратити роботу й постраждати від фінансових наслідків.

Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запровадила заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.

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Переклад: Лесь Димань