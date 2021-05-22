У Франції підлітки, яким виповнилося 18 років, мають можливість завантажити спеціальний застосунок та отримати 300 євро на культурний розвиток. Гроші можна витратити на квиток до музею чи кіно, а також - на покупку книг, онлайн-курсів та підписок.
Як повідомляє ВВС, спочатку це був пілотний проєкт в 14 районах країни, а тепер він став загальнонаціональним.
Читайте такожУ Британії підлітки з мачете влаштували масову бійку в кінотеатрі: затримано дітей віком 13-14 років (відео)
По 300 євро раз на рік можуть отримати 800 тисяч підлітків.
Однак, вони отримають не “живі гроші”, а ваучери, якими можуть оплатити білети в кіно, музей чи театр, покупку книг, художніх матеріалів, танцювальних курсів, інструментів та онлайн-підписок.
Про таку урядову ініціативу президент Франції Емануель Макрон повідомив під час 30-секундного відео, яке транслювали, як рекламний контент, в соціальних мережах TikTok та Instagram.
Витратити отримані 300 євро можна за два роки. В застосунку є перелік, на що можна витратити гроші.
Вас також можуть зацікавити новини
- Франція першою у ЄС пожертвує вакцину від COVID-19 бідним країнам
- У Франції пом'якшили карантинні обмеження
- Франція надала громадянство 2 тисячам іноземців за боротьбу з COVID-19
- Макрон підняв келих за відкриття терас під український тост "Будьмо!" (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram