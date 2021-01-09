Мерія заявила, що ріст числа інфікувань "здійснює величезний тиск на і без того розхитану систему охорони здоров'я".

Мер Лондона Садік Хан оголосив про "надзвичайну ситуацію" у місті через зростання числа випадків коронавірусу та загрозу переповнення лікарень хворими на ковід.

Про це повідомляє Sky News.

Мерія заявила, що ріст числа інфікувань "здійснює величезний тиск на і без того розхитану систему охорони здоров'я".

"Якщо ми не почнемо негайних дій зараз, наша система охорони здоров’я може бути перевантажена і загине більше людей. Лондонці продовжують нести величезні втрати, і сьогодні я благаю їх залишатися вдома, якщо тільки це не є абсолютно необхідним для вас", - сказав Садік Хан.

Ситуація з коронавірусом у Лондоні

На сьогодні в лікарнях Лондона з COVID-19 перебувають 7034 людини, що на 35% більше в порівнянні з першим піком пандемії навесні.

При цьому кількість людей, що користуються апаратами штучної вентиляції легенів, зросла на 42% - з 640 до 908 - за тиждень до 6 січня.

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Автор: Олег Давигора