Пастор Церкви п'ятидесятників публікує на своєму сайті бланки заяв для бажаючих отримати відвід від вакцинації.

У США виник онлайн-рух, який допомагає людям обійти вимоги щодо обов'язкової вакцинації проти COVID-19 на підставі релігійних переконань.

Як передає "Голос Америки", один з лідерів руху, пастор Церкви п'ятидесятників Шейн Вон, публікує на своєму сайті бланки заяв для охочих отримати відвід від вакцинації з релігійних міркувань.

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Згідно зі статистикою сайту, цю анкету завантажили вже 40 тисяч разів.

Зусилля релігійних лідерів підтримують організації правового захисту, такі як Liberty Counsel.

Відзначається, що американські роботодавці за законом зобов'язані вносити розумні зміни в умови праці з урахуванням релігійних переконань співробітника, хоча вони можуть запросити інформацію, щоб підтвердити, чи є ці переконання щирими.

Розширення масштабів вакцинації:

У вересні президент США Джо Байден підписав розпорядження про розширення масштабів вакцинації від COVID-19. Нові правила стосуватимуться в тому числі федеральних службовців, медперсонал і співробітників великих компаній.

Автор: Тетяна Герасименко