Ніхто з захворілих не потребує госпіталізації.

У Туреччині виявили перші шість випадків захворювання людей новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє видання TRT Haber.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа розповів, що п'ять випадків були зафіксовані в місті Ізмір, а ще один - у Стамбулі.

При цьому ніхто з захворілих не потребував госпіталізації.

Також міністр припустив, що новий штам "більш м'яко впливає на пацієнтів".

"Потрібно, щоб наші громадяни продовжували вживати заходів, які вони робили досі", - додав Коджа.

Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо

Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння в епідеміологів.

Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, спричинених новим штамом "Омікрон".

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Автор: Олег Давигора