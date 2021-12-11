Британське агентство з безпеки в сфері охорони здоров'я заявляло, що вакцини, швидше за все, в будь-якому випадку знижують ризик важкого перебігу захворювання.

Британські вчені з'ясували, що дві дози вакцини від коронавірусу не дають повного захисту від штаму "Омікрон".

Цього висновку експерти дійшли, вивчивши випадки інфікування новою мутацією і порівнявши їх з "Дельтою". Виявилося, що застосовувані у Великобританії вакцини менш ефективні проти останнього варіанту. Однак при цьому серед людей, які зробили третій укол вакцини, або бустер, зараження "Омікроном" уникли 75%, повідомляє Бі-бі-сі.

Ймовірність того, що вакцини виявляться не настільки ефективними проти "Омікрону" - останнього з виявлених варіантів коронавірусу - турбувала дослідників з того моменту, як нова мутація була виявлена на півдні Африки.

Британське агентство з безпеки в сфері охорони здоров'я заявляло, що вакцини, швидше за все, в будь-якому випадку знижують ризик важкого перебігу захворювання.

В ході нового дослідження вчені проаналізували дані 581 інфікованого "Омікроном" пацієнта і інформацію про кілька тисяч інфікованих "Дельтою". Їх метою було розрахувати, наскільки вакцини ефективні проти нового варіанту.

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Аналіз британських експертів заснований на досить обмеженому наборі даних, але він показує, що ефективність вакцини AstraZeneca проти нинішнього варіанту падає дуже значно, а ефективність двох уколів препаратом Pfizer - в досить значній мірі.

Бустер, або третій укол однієї з цих вакцин, дає 75-відсотковий захист від прояву симптомів коронавірусу при зараженні - але це теж не так ефективно, як при протидії попереднім варіантам.

У вчених немає достатньо даних, щоб зробити які-небудь висновки щодо вакцин виробництва компаній Moderna і Janssen, однак, цілком ймовірно, вони проявлять себе точно так само.

При цьому Британська служба громадської охорони здоров'я наполягає, що вакцини в будь-якому випадку дають захист від найважчих проявів коронавірусу, які вимагають госпіталізації хворого.

Дані про інфікування населення підтверджують припущення вчених, які раніше дійшли висновку, що при новому варіанті здатність антитіл нейтралізувати вірус знижується в 40 разів.

За оптимістичною теорією, вакцинація в будь-якому випадку допоможе великому числу людей уникнути госпіталізації, навіть якщо заразиться більше, ніж припускає влада. Дані про те, наскільки важко протікає захворювання при "Омікроні", повинні з'явитися на наступному тижні.

Однак навіть при відносно легкому протіканні хвороби масштабна хвиля заражень штамом "Омікрон" загрожує тим, що дуже багато пацієнтів з ослабленим здоров'ям можуть опинитися в лікарнях одночасно.

Дуже високі темпи поширення "Омікрона" вже давали привід припустити, що вакцини проти нього не такі дієві. Згідно з оцінками, число випадків зараження новим варіантом подвоюється кожні два-три дні.

За даними британського агентства громадської охорони здоров'я, до середини грудня "Омікрон" може стати домінуючим варіантом вірусу, а якщо зростання продовжиться нинішніми темпами, то до кінця місяця він досягне позначки 100 тис. нових випадків на день.

"До цих попередніх оцінок слід ставитися з обережністю, - говорить глава департаменту імунізації агентства Мері Рамзі. - Однак вони свідчать, що через кілька місяців після другого уколу ризик заразитися "Омікроном" більший, ніж у випадку "Дельти".

"Ми вважаємо, що вакцини повинні бути дуже ефективними проти важкого перебігу хвороби, тому, якщо ви ще не зробили перші два уколи, то будь ласка запишіться на щеплення якомога швидше," - говорить Рамзі.

Коронавірус в Британії

У п'ятницю в Британії було зареєстровано ще 448 випадків зараження "Омікроном", всього з моменту виявлення цього варіанту в країні виявлено 1265 випадків нової мутації. Але загальне число нових хворих на коронавірус за один день склало 58194 випадки - це найвищий показник з 9 січня.

Уряд ввів нові обмеження у будинках престарілих - щоденне число відвідувачів на кожного резидента тепер обмежене. Також в цих установах почнуть частіше проводити тестування.

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Автор: Ірина Погоріла