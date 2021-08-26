У ВООЗ зазначили що наступні три місяці стануть важливими для підготовки країн до нової хвилі захворюваності.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають готуватись до нової хвилі коронавірусу восени.

За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, в даний час ситуація в захворюваністю та смертністю від коронавірусу у світі стабілізувалась, втім показники й досі залишаються на високому рівні.

"Наступні три місяці стануть критичним періодом для підготовки та реагування на новий спалах хвороби", - зазначив він.

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Наразі штам "Дельта" став домінантним, він зафіксований мінімум у 163 країнах і територіях. Як повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань США, це стало причиною зниження ефективності РНК-вакцин (Pfizer та Moderna) з 91% до 66%. Незважаючи на проміжні результати ефективності препаратів, дослідники все ж таки закликають вакцинуватися, користуватися захисними масками й дотримуватися правил безпеки, йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.

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Автор: Ірина Погоріла