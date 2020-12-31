В Будапешті зазначили, що російська вакцина все ще перебуває на стадії випробувань.

Уряд Угорщини вирішив не закуповувати російську вакцину від коронавірусу «Спутнік V» для масової вакцинації.

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Як повідомляє «Громадське», про це в ефірі каналу ATV заявив керівник офісу угорського прем’єра Ґерґелі Гуляш.

За його словами, Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини внаслідок домовленостей, досягнутих міністром закордонних справ країни, «але [російська] вакцина все ще перебуває на стадії випробувань, які триватимуть місяцями, і не затверджена».

«Росія не має достатніх виробничих потужностей [для виготовлення достатньої кількості доз]. Ми раді взяти участь у випробуваннях [препарату], але масово вакцини можуть надійти саме із закупівель у межах ЄС чи з Китаю», — зазначив угорський посадовець.

За його словами, якби Будапешт не отримав десять тисяч доз вакцини від ЄС, країна не змогла б почати вакцинацію.

Російська вакцина в Угорщині

Раніше шість тисяч доз російської вакцини «Спутнік V» прибуло в Угорщину, згідно з попередніми домовленостями Будапешта з Москвою.

Зазначалось, що в угорських фахівців з’явиться ще одна можливість вирішити, як використати вакцину.

Сійярто наголосив, що «Спутнік V» уже пройшов випробування на 40 тисячах росіян.

Несертифікований ВООЗ «Спутнік V» доставили також в Індію, Грецію, Сербію, ОАЕ та Філіппіни. В Росії його вже використовують для масової вакцинації населення.

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Автор: УНІАН