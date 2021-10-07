Для цього країнам G20 необхідно зібрати 8 млрд доларів, щоб вакцинація від COVID-19 стала доступнішою в найбідніших країнах світу.

Організація Об'єднаних Націй та її Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили про амбітний план повної вакцинації 40 відсотків населення світу від COVID-19 до кінця року та 70 відсотків до середини наступного року.

Про це повідомляє The National.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ вже виробляє достатньо вакцин для досягнення цієї мети, але донорам необхідно зібрати 8 млрд доларів, щоб вакцинація від COVID-19 стала доступнішою в найбідніших країнах світу.

План передбачає рівний розподіл або обмін доз вакцин між країнами, передачу технологій та інші кроки, які допоможуть біднішим країнам роздобути вакцини і поширити їх серед свого населення.

Читайте такожВООЗ представила перше офіційне визначення постковідного синдрому"Держави-члени (G20) повинні об'єднатися і зробити все необхідне для успіху цієї стратегії", - сказав Гутерріш.

Генсек ООН закликав США, Китай та інші країни "Великої двадцятки" (G20) "зібрати готівку", а коли вони зустрінуться в кінці жовтня в Римі "перетворити цю стратегію в реальність".

"Успіх цього плану вимагає справедливого розподілу", - підкреслив Гутерріш.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 7 жовтня у світі було зареєстровано понад 219 млн випадків коронавірусної хвороби та майже 5 млн осіб летальних випадків.

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Автор: Тамара Отовська