Сама вакцина поки що перебуває на стадії розробки.

Європейська Комісія підписала угоду з німецькою компанією Curevac на закупівлю до 405 млн доз вакцини від коронавірусу.

Як повідoмляє Deutsche Welle, про це сьогодні заявила в Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ця угода стала вже п'ятою рамковою угодою з фармацевтичними компаніями, які розробляють експериментальну вакцину проти коронавірусу. Самі ці вакцини поки що на стадії розробки.

Щодо вакцини американської фармацевтичної компанії Moderna, яка оприлюднила сьогодні багатообіцяючі дані про успішне її тестування, за словами фон дер Ляєн, Єврокомісія веде переговори з цим виробником і сподівається найближчим часом їх завершити.

Минулого тижня так само про перші успішні випробування своєї вакцини повідомила німецька компанія Biontech та її американський партнер компанія Pfizer.

Вакцина від Curevac: що про неї відомо

Натомість Curevac поки що не просунувся так далеко у випробуваннях своєї вакцини, як Moderna та її конкурент Biontech / Pfizer. На тлі цього фон дер Ляєн наголосила, що дотепер не зрозуміло, яка з вакцин виявиться безпечною і ефективною. Тому Єврокомісія розраховує на співпрацю з багатьма виробниками.

«Коронавірус і надалі швидко поширюється по всій Європі… Нам потрібна безпечна і ефективна вакцина, щоб покласти край цій пандемії», - сказала очільниця Єврокомісії.

За її словами, на початку цього року ЄК спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) вже надали фінансування компанії Curevac, необхідне для розробки вакцини.

Після проходження всіх дозвільних процедур, закуплені дози будуть розподілені серед країн ЄС відповідно до чисельності населення.

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Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Тамара Отовська