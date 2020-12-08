Агентство з контролю за продуктами й ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.

Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma переконує, що розроблена ними вакцина-кандидат від COVID-19 показала ефективність 97%.

Про це заявив представник компанії Іван Сетіаван, пише Reuters.

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«Наша команда з клінічних випробувань протягом місяця виявила, що проміжні дані показують ефективність вакцини на рівні 97%», — заявив Сетіаван.

Водночас Bio Farma не надала даних про те, скільки учасників заразилися під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 людей.

Також Сетіаван не уточнив, чи був проміжний результат клінічного випробування на пізній стадії, але інший представник Bio Farma повідомив Reuters пізніше, що компанія все ще збирає дані про ефективність із тривалого дослідження третьої фази.

Також зазначено, що Bio Farma буде чекати повних результатів. Агентство з контролю за продуктами й ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.

Розробка вакцин проти коронавірусу: що відомо

Pfizer і BioNTech (США та Німеччина відповідно) оголосили про ефективність їхньої вакцини у 95% за підсумками останнього, третього етапу досліджень. Найбільша проблема з нею — препарат потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Водночас компанії запевняють, що розробили спеціальні контейнери із сухим льодом для підтримки необхідної температури впродовж 15 днів.

Британська вакцина AstraZeneca та Оксфордського університету показала в середньому 70% ефективності на фінальних випробуваннях. Водночас максимальну ефективність у 90% вакцина показала в людей, які отримали перше з двох щеплень із меншим дозуванням препарату. В експертів багато питань до ефективності препарату, тому розробники вирішили провести повторне випробування.

Також про успішність своєї вакцини заявила американська компанія Moderna остаточно — на 94,1%, попередня оцінка ефективності становила 94,5%. Компанія заявила, що подає документи на реєстрацію препарату у США.

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Автор: УНІАН