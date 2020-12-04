У компанії пояснили це нестачею сировини через більш тривале, ніж очікувалося, налагодження ланцюжка поставок.

Американська корпорація Pfizer повідомила про зниження вдвічі запланованого на цей рік обсягу випуску вакцини від коронавірусу - зі 100 млн доз до 50 млн.

Читайте такожАмериканська вакцина від COVID - 19 Moderna дає імунітет мінімум на три місяціУ компанії пояснили це нестачею сировини через більш тривале, ніж очікувалося, налагодження ланцюжка поставок. "Розгортання виробництва вакцини подібними темпами є безпрецедентним, - зазначила прес-секретар компанії Емі Роуз.- Ми вже досягли певного успіху в цьому, однак побудова ланцюга поставок сировини зайняла більше часу, ніж очікувалося". При цьому Роуз підкреслила: "ми впевнені в нашій здатності поставити 1,3 млрд доз до кінця 2021 року".

Вакцина від коронавірусу

На цьому тижні Pfizer і німецька BioNTech отримали від британської влади першу ліцензію на випуск вакцини від COVID-19. Заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech подали в Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) минулого понеділка. Перші партії вакцини Pfizer / BioNTech надійдуть до Великобританії вже в найближчі дні.

У свою чергу американська Moderna підтвердила плани з виробництва 20 млн доз своєї вакцини до кінця цього року, а в першому кварталі — ще 100-125 млн доз.

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Автор: УНІАН