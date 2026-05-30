Понад 40 тисяч пляшок: Грузія виставить на аукціон колекцію вин Сталіна

Грузинський уряд планує продати унікальну колекцію вин, пов’язану зі Сталіним і Романовими, та спрямувати кошти на розвиток виноробної освіти.

У Тбілісі вперше показали публіці унікальну винну колекцію, яка, за даними уряду, колись належала радянському диктатору Йосипу Сталіну. Йдеться про приблизно 40 000 пляшок французьких і грузинських вин, частина з яких датується початком XIX століття, пише Reuters.

Сховище, розташоване у напівтемному підвалі, вражає атмосферою занедбаного винного скарбу: пил, павутиння та важкий аромат старого вина супроводжують кожен крок серед полиць із пляшками.

Грузинська влада планує виставити колекцію на аукціон, а отримані кошти спрямувати на створення школи виноробної освіти в країні.

Партнер проєкту, власник винної компанії Gilauri Wines Іраклій Гілаурі, пояснив, що ініціатива має не лише фінансову, а й іміджеву мету. За його словами, це допоможе Грузії потрапити до списку країн для серйозних колекціонерів.

Грузія давно позиціонує себе як одну з найстаріших виноробних цивілізацій світу. Археологічні знахідки свідчать, що виноробство на її території існує безперервно вже близько 8000 років.

Колекція з імперською історією

Згідно з історичними даними, Сталін, який народився в Грузії та очолював Радянський Союз до 1953 року, був пристрасним колекціонером вина.

До зібрання входять пляшки з відомих маєтків Бордо, а також вина, що раніше належали російській імператорській родині Романових. Після революції 1917 року колекцію було конфісковано радянською владою, а згодом вона опинилася під контролем Сталіна, який поповнював її грузинськими сортами.

Серед відвідувачів відкритого сховища – колекціонери з різних країн. Один із них, Віктор Чен із Далласа, описав свої враження як майже кінематографічні.

"У мене таке відчуття, ніби ти Індіана Джонс, який відкриває печеру: це може бути ніщо, а може бути щось. Зараз небагато речей залишаються по-справжньому історичними. І це може бути однією з них", – сказав він.

