Одну з найамбітніших та найочікуваніших ігор 2026 року перенесли на 2027-й

Компанія не приховує, що причиною цього є GTA 6 та інші помітні новинки, які вийдуть восени.

Компанія Xbox офіційно перенесла реліз довгоочікуваної рольової гри Fable від студії Playground Games. Тепер проєкт вийде не восени 2026 року, як планувалося раніше, а в лютому 2027-го.

Xbox зазначає, що у другій половині 2026 року вийдуть GTA 6, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day та інші помітні новинки, включаючи новий Call of Duty. Реліз Fable перенесли, щоб "геймери могли краще спланувати свій святковий сезон".

Водночас компанія пообіцяла детальніше показати Fable разом з іншими проєктами на майбутній презентації Xbox Games Showcase 7 червня.

Fable – це амбітний перезапуск знаменитої серії фентезійних рольових ігор від британської студії Playground Games (авторів серії Forza Horizon) за підтримки Xbox Game Studios та Eidos-Montréal. Гру вперше анонсували ще влітку 2020 року.

Відкритий світ Fable настільки величезний, що в кожну будівлю можна увійти, пограбувати, заселитися чи купити. Розробники опрацювали систему репутації та редактор персонажа. Кажуть, що в грі буде понад 1000 NPC, з якими можна взаємодіяти.

Fable випустять на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Крім того, з дня релізу рольовий екшен буде доступний у каталозі передплатного сервісу Xbox Game Pass.

Напередодні Take-Two (власник Rockstar) підтвердила, що GTA VI вийде без перенесень – 19 листопада 2026 року. Це буде найдорожчий проєкт в історії розваг – і потенційно перша гра з ціною 100 доларів.

Якщо інформація підтвердиться, користувачам ПК не доведеться чекати на реліз кілька років. Повідомляється, що Rockstar планує випустити GTA 6 на ПК у лютому 2027 року, тобто через 3 місяці після випуску на консолях.

