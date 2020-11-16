Очікується, що у другій половині грудня розпочнеться вакцинація людей з підвищеним ризиком.

Згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти нового коронавірусу на 94,5%.

Як повідомляє телеканал CNN, це вже друга вакцина в США, яка має високий рівень успішності.

"Очевидно, що є дуже відмінні результати. Краще навіть не буває, адже 94,5% - це дійсно видатний результат", - заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі.

Фаучі додав, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня. Очікується, що спочатку вакцину будуть застосовувати в групах людей, які мають підвищений ризик. А для решти населення США ця вакцина має стати доступною з наступної весни.

Разом із Pfizer вакцина Moderna Inc може бути авторизована у США вже у грудні, що загалом зробить 60 мільйонів доз доступними вже наприкінці року.

Дослідники заявили, що результати були кращими, ніж вони могли собі уявити. Однак вакцина не буде широко доступною ще протягом кількох місяців, можливо, аж до весни, повідомляє Reuters.

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На останньому етапі випробування вакцину перевіряють на 30 тисячі добровольців Під час випробування їх поділили на дві групи: одна отримувала вакцину, інша - плацебо.

Повідомляється, що 95 добровольців з усіх заразилися коронавірусом: п’ятеро були вакциновані, а інші 90 отримали ін'єкцію плацебо. Статистична різниця між двома групами дуже значна. І з 95 випадків 11 були важкими - всі в групі плацебо.

Результати були проаналізовані незалежною комісією з моніторингу безпеки даних, призначеною Національним інститутом охорони здоров’я.

Розробники заявили, що продовжуватимуть випробування вакцини до моменту, коли кількість хворих на коронавірус серед учасників випробування досягне 151.

Наступного року уряд США може мати доступ до понад 1 мільярда вакцин за населення у 330 мільйонів.

Нова вакцина має важливу перевагу над вакциною Pfizer. Вона не потребує наднизьких температур для транспортування та зберігання, що робить її розподіл легшим.

Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20. Натомість для вакцини Pfizer необхідна температура транспортування сягає -70 градусів Цельсія.

Компанія очікує виготовити близько 20 мільйонів доз до кінця 2020 року.

Зазначимо, компанія Moderna, що базується в Кембриджі (штат Массачусетс) розробила свою вакцину у співпраці з дослідниками з Центру досліджень вакцин, що входить до складу Національного інституту алергії та інфекційних хвороб. Moderna першою у світі почала випробовувати вакцину від COVID-19 на людях.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Віталій Саєнко