Компанії Pfizer і BioNTech подали заявку в Управління продовольства й медикаментів США на схвалення їхньої вакцини від коронавірусу. Вони сподіваються, що їхня розробка стане доступною для американців, які належать до груп високого ризику, вже в грудні.
Читайте такожBloomberg: Що ефективна на 95% вакцина зробить з COVID-19, який вбиває 1% заражених?Як пише Newsweek, американська фармакологічна фірма і її біотехнологічний партнер з Німеччини пояснили в сьогоднішньому прес-релізі, що подають заявку на екстрене використання вакцини NT162b2. Це перше подібне звернення до Управління з продовольства і медикаментів США щодо препарату від COVID-19. Якщо відомство дасть "зелене світло", розробники вакцини обіцяють доставити її за "лічені години". А доступною для людей з груп ризику вона стане з середини до кінця грудня 2020 року. Таким чином, вакцина буде в руках людей до Різдва.
У свою чергу, джерела повідомили Reuters, що дорадчий комітет Управління з продовольства і медикаментів США збирається обговорювати вакцину Pfizer/BioNTech 8-10 грудня. Однак, точні дати ще не відомі. Тим часом, компанії збираються подати заявки регуляторним органам в інших країнах. Вони стверджують, що зроблять це "негайно".
Читайте такожМеркель розповіла, коли Євросоюз розраховує на реєстрацію вакцини в Європі (відео)У Pfizer/BioNTech вважають, що до кінця року в усьому світі будуть доступні 50 мільйонів доз їхньої вакцини від COVID-19. А до кінця наступного року їх буде 1,3 мільярди. Але це буде залежати від низки факторів включно з тим, чи отримають вони потрібні дозволи від урядових організацій. А також він виробничих можливостей.
Вакцини від Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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