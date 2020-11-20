Сьогодні компанія подала заявку на схвалення вакцини для екстреного застосування в США.

Компанії Pfizer і BioNTech подали заявку в Управління продовольства й медикаментів США на схвалення їхньої вакцини від коронавірусу. Вони сподіваються, що їхня розробка стане доступною для американців, які належать до груп високого ризику, вже в грудні.

Читайте такожBloomberg: Що ефективна на 95% вакцина зробить з COVID-19, який вбиває 1% заражених?Як пише Newsweek, американська фармакологічна фірма і її біотехнологічний партнер з Німеччини пояснили в сьогоднішньому прес-релізі, що подають заявку на екстрене використання вакцини NT162b2. Це перше подібне звернення до Управління з продовольства і медикаментів США щодо препарату від COVID-19. Якщо відомство дасть "зелене світло", розробники вакцини обіцяють доставити її за "лічені години". А доступною для людей з груп ризику вона стане з середини до кінця грудня 2020 року. Таким чином, вакцина буде в руках людей до Різдва.

У свою чергу, джерела повідомили Reuters, що дорадчий комітет Управління з продовольства і медикаментів США збирається обговорювати вакцину Pfizer/BioNTech 8-10 грудня. Однак, точні дати ще не відомі. Тим часом, компанії збираються подати заявки регуляторним органам в інших країнах. Вони стверджують, що зроблять це "негайно".

Читайте такожМеркель розповіла, коли Євросоюз розраховує на реєстрацію вакцини в Європі (відео)У Pfizer/BioNTech вважають, що до кінця року в усьому світі будуть доступні 50 мільйонів доз їхньої вакцини від COVID-19. А до кінця наступного року їх буде 1,3 мільярди. Але це буде залежати від низки факторів включно з тим, чи отримають вони потрібні дозволи від урядових організацій. А також він виробничих можливостей.

Вакцини від Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращі, ніж більшість експертів сподівалася. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань