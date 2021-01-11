Певну кількість вакцини буде надано Косову, для імунізації медичних працівників.

У понеділок, 11 січня, в Албанії розпочинається вакцинація від коронавірусу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", прем’єр Албанії Еді Рама написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Хороші новини. Завтра розпочинаємо вакцинацію від COVID-19", - написав Рама у неділю ввечері.

1 січня Рама заявив, що Албанія отримала 500 000 доз вакцини проти COVID-19 від американської фармацевтичної компанії Pfizer.

"Це найкращий можливий початок вирішального року остаточної відсічі цьому невидимому ворогу", - сказав прем'єр-міністр Албанії.

Рама також заявив, що певну кількість вакцини буде надано Косову, для імунізації медичних працівників.

Косово ще не почало процес вакцинації.

Варто зазначити, що більшість європейських країн, в тому числі сусіди України, вже розпочали процес вакцинації свого населення. Скоро вакцинацію має розпочати Молдова, якій Румунія надасть до 200 тисяч доз вакцини зі своєї квоти у ЄС.

Північна Македонія розпочне вакцинацію в лютому, коли отримає 800 тисяч доз вакцини від Pfizer.

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Автор: УНІАН