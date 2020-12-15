Населенню, якому буде введена вакцина від коронавірусу, необхідно буде продовжувати носити захисну маску та зберігати дистанцію, оскільки вакцина запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених вірусом SARS-COV-2, але невідомо, чи вона загалом захищає від зараження новим коронавірусом, який викликає COVID-19.
Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, пише ТСН з посиланням на dpa.
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Там уточнюють, що вакцинація спрямована на запобігання спалахам хвороби, але не розповсюдженню вірусу. Тому вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися усіх необхідних профілактичних заходів від зараження коронавірусом, а саме: часто мити руки, дотримуватися дистанції та носити маску.
Вакцинація проти коронавірусу
- У світі вже три країни почали масову вакцинацію від COVID-19 вакциною, розробленою компаніями Pfizer і BioNTech.
- Загалом у світі налічується вже майже 73 мільйони хворих із коронавірусом.
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