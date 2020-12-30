В Італії впевнені, що буде великий попит на щеплення серед італійців на добровільній основі.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд не буде робити щеплення від COVID-19 обов'язковими.

Як пише Reuters, Конте висловив впевненість, що буде великий попит на щеплення серед італійців на добровільній основі.

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"Ми не розглядаємо можливість (зробити вакцинацію обов'язковою), ми виключаємо це",- сказав прем’єр.

Окремо Конте заявив, що Італія повинна поквапитися з презентацією свого національного плану відновлення, щоб отримати доступ до приблизно 209 мільярдів євро фонду ЄС, призначеного для допомоги економікам блоку, найбільш постраждалим від пандемії.

Правляча коаліція загрузла в суперечці про те, як ці гроші повинні управлятися і інвестуватися.

Партія Italia Viva на чолі з колишнім прем'єром Маттео Ренці при цьому погрожує повалити уряд.

Конте сказав, що уряд остаточно розробить і представить свій план до лютого.

Вакцинація від коронавірусу в ЄС

У країнах Євросоюзу 27 грудня почалась кампанія вакцинації від коронавірусу. 21 грудня в ЄС схвалили використання вакцини від компаній Pfizer і BionTech.

Вакцинація розпочнеться в різних країнах ЄС 27, 28 і 29 грудня.

Угорщина ще в суботу почала вакцинацію серед медпрацівників. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія розпочали масову вакцинацію у неділю.

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Автор: УНІАН