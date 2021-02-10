Герцогиня Корнуольська Камілла Паркер Боулз і принц Чарльз Уельський / фото REUTERS

Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла зробили щеплення від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба Кларенс-Хауса, Вестмінстерської резиденції членів британської королівської сім'ї, передає ВВС.

"Принц Уельський і герцогиня Корнуолська отримали першу дозу вакцини від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У Кларенс-Хаусі не уточнили, коли і де Чарльз з дружиною зробили щеплення. Також не повідомляється, яку з двох застосовуваних в Британії вакцин - Pfizer чи AstraZeneca - вони отримали.

Про вакцинацію принца Чарльз і Камілли також повідомив в Твіттері оглядач ITV на тему королівської сім'ї Кріс Шип.

Принцу Чарльзу зараз 72, його дружині — 73. Вони входять до четвертої групи за ступенем пріоритетності для вакцинації - ті, кому більш як 70 років. Прем'єр-міністр Борис Джонсон обіцяв, що до 15 лютого вакцину отримають всі чотири групи.

Коронавірус в королівській родині Британії

  • Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II і її чоловік герцог Единбурзький Філіп вже прищепилися вакциною від коронавірусу. При цьому не уточнюється, яку саме вакцину отримали британський монарх і її чоловік.
  • Сам принц Чарльз перехворів на коронавірус у березні 2020 року. Після зараження він ізолювався в своєму будинку в шотландському маєтку Балморал. Королівська резиденція заявляла, що у принца були помірні симптоми захворювання. Пізніше сам Чарльз розповів, що втратив смак і нюх, які повністю не відновилися навіть через кілька місяців після одужання.
  • Дружина принца під час захворювання чоловіка пройшла тестування на коронавірус, він показав негативний результат.

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Автор: УНІАН