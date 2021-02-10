Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла зробили щеплення від коронавірусу.
Про це повідомила прес-служба Кларенс-Хауса, Вестмінстерської резиденції членів британської королівської сім'ї, передає ВВС.
"Принц Уельський і герцогиня Корнуолська отримали першу дозу вакцини від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У Кларенс-Хаусі не уточнили, коли і де Чарльз з дружиною зробили щеплення. Також не повідомляється, яку з двох застосовуваних в Британії вакцин - Pfizer чи AstraZeneca - вони отримали.
Про вакцинацію принца Чарльз і Камілли також повідомив в Твіттері оглядач ITV на тему королівської сім'ї Кріс Шип.
A spokesperson for Prince Charles and Camilla has confirmed that both royals have now had their first coronavirus jabs 💉💉@ClarenceHouse said: “The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have had their first COVID-19 vaccinations.”— Chris Ship (@chrisshipitv) February 10, 2021
Charles is 72, Camilla 73 pic.twitter.com/6DRS70GHPE
Принцу Чарльзу зараз 72, його дружині — 73. Вони входять до четвертої групи за ступенем пріоритетності для вакцинації - ті, кому більш як 70 років. Прем'єр-міністр Борис Джонсон обіцяв, що до 15 лютого вакцину отримають всі чотири групи.
Коронавірус в королівській родині Британії
- Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II і її чоловік герцог Единбурзький Філіп вже прищепилися вакциною від коронавірусу. При цьому не уточнюється, яку саме вакцину отримали британський монарх і її чоловік.
- Сам принц Чарльз перехворів на коронавірус у березні 2020 року. Після зараження він ізолювався в своєму будинку в шотландському маєтку Балморал. Королівська резиденція заявляла, що у принца були помірні симптоми захворювання. Пізніше сам Чарльз розповів, що втратив смак і нюх, які повністю не відновилися навіть через кілька місяців після одужання.
- Дружина принца під час захворювання чоловіка пройшла тестування на коронавірус, він показав негативний результат.
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